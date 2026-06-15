Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 15 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy lunes 15 de junio para Libra

Libra, hoy habla con tu pareja desde la calma: expresa cómo te sientes y qué necesitas, usando “yo”. Escucha con atención y busca acuerdos claros para salir del lío mental.

Evita reproches y generalizaciones; céntrate en hechos y en el presente. Si sube la tensión, pide una pausa: te sentirás más ligero al decir tu verdad con respeto.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Libra?

Libra, este 2026-06-15 tu impulso de decir lo que piensas te beneficiará en el trabajo: hablarás claro con colegas o superiores, cortarás con enredos y, al liberar tensión, ganarás foco y productividad; es un buen día para aclarar expectativas, renegociar tareas y avanzar con decisión.

Libra: así te irá en el amor este lunes

Libra, hoy el amor te confronta con una sensación de abandono, pero al decidir hablar desde la calma y la honestidad, liberarás ese enredo mental. Tu claridad pondrá límites sanos y abrirá espacio para el reencuentro emocional o, si hace falta, para un cierre liberador.

La comunicación fluida favorecerá puentes y acuerdos; por eso, tu mayor afinidad del día será con Géminis, signo que sabrá escucharte y responder con ligereza y empatía. Juntos encontrarán palabras justas y un ritmo que devuelva equilibrio al vínculo.

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, sus números de la suerte son 76, 50, 91 y 77, útiles para atraer buena energía en decisiones importantes, proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, cuida tu bienestar emocional: antes de hablar respira profundo y anota lo que sientes, exprésate con calma y después date una caminata breve para liberar tensión y recuperar tu equilibrio