Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 15 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este lunes para Escorpio

Para Escorpio, el día se vislumbra favorable, con posibles noticias alentadoras. Podrían referirse al bienestar de un familiar distante; conviene recibirlas con calma y gratitud.

En el hogar, lo imprevisto exigirá una respuesta ágil y eficaz. Resultará clave priorizar lo esencial y actuar con organización.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-06-15 en el trabajo recibirás buenas noticias que impulsarán tu motivación y podrían abrirte una oportunidad o reconocimiento; un mensaje alentador sobre un familiar te dará tranquilidad para concentrarte y aunque surja un imprevisto en casa, actuarás con rapidez y eficacia sin descuidar tus responsabilidades.

Escorpio: así te irá en el amor este lunes

Escorpio, en el amor te llegarán buenas noticias a lo largo del día; la tranquilidad por el bienestar de un familiar reavivará tu ánimo y te permitirá abrirte con ternura y confianza.

Un imprevisto en el hogar pondrá a prueba tu paciencia; si respondes con rapidez y eficacia, tu vínculo se fortalecerá. Hoy tu mayor compatibilidad será con Cáncer, que sabrá acompañarte y sostener tu mundo emocional.

Los números de la suerte para Escorpio

Los números de la suerte para Escorpio son 71, 26, 2 y 96 y pueden servirles para juegos de azar y para tomar decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, aprovecha las buenas noticias para recargar energía: practica respiración consciente o una breve caminata para afrontar con calma lo inesperado en casa y contacta a ese familiar para nutrir tu bienestar emocional.