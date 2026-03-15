El Internal Revenue Service (IRS) advirtió que los contribuyentes que presenten incorrectamente su declaración de impuestos o reclamen un reembolso mayor al permitido pueden enfrentar sanciones económicas. La medida forma parte de los controles fiscales para evitar solicitudes indebidas de devoluciones o créditos tributarios. De acuerdo con información oficial del organismo, cuando una persona presenta un reclamo de reembolso o crédito fiscal por un monto superior al permitido por la ley, el IRS puede aplicar la llamada “Erroneous Claim for Refund or Credit Penalty”, una penalización prevista en la normativa fiscal estadounidense. Según el IRS, la sanción corresponde a un 20% del monto reclamado de forma excesiva, es decir, la diferencia entre lo que el contribuyente solicitó y lo que realmente estaba autorizado para ese año fiscal. El organismo explica que el “monto excesivo” se calcula justamente sobre la parte del reembolso o crédito que supera lo permitido por la legislación tributaria. Incluso si el reembolso solicitado todavía no fue pagado porque la declaración está bajo auditoría, la penalización puede aplicarse si el reclamo no tiene una causa razonable que lo justifique. El IRS también aclara que no todas las declaraciones con errores generan automáticamente la multa. La sanción puede evitarse si el contribuyente demuestra que el error se debió a una causa razonable o a una interpretación legítima de la normativa tributaria. Además, la penalización por reclamo erróneo no se aplica cuando el caso ya está sujeto a otras sanciones más graves, como las relacionadas con fraude o con errores sustanciales en el cálculo de impuestos.