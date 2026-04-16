El cumplimiento de las obligaciones fiscales en Estados Unidos es clave para evitar sanciones que pueden escalar rápidamente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos en tiempo y forma pueden enfrentar medidas de cobro severas, incluyendo el embargo de bienes. La declaración de impuestos es el paso fundamental para definir la situación fiscal de cada persona. No cumplir con este requisito dentro del plazo implica: El proceso no es inmediato. Antes de aplicar medidas más severas, el IRS: Si no hay respuesta por parte del contribuyente, el IRS puede avanzar con medidas de cobro forzoso sobre: