El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dispone de una regla clave que puede afectar directamente el patrimonio heredado si no se cumple en tiempo y forma. Si este trámite se posterga o se ignora, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que incluyen el embargo de cuentas bancarias y bienes. Cuando una persona fallece, sus obligaciones tributarias no desaparecen. Por el contrario: Si los responsables de la herencia no cumplen con este proceso: El encargado de la sucesión tiene la responsabilidad de: