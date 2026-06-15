En esta noticia El petróleo se hunde y las acciones tech despegan

Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, anotó un nuevo récord en la primera sesión después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra , tras más de 100 días de hostilidades.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 527 puntos y alcanzaba los 51.857 en su máximo intradiario; el S&P 500 avanzaba un 1,48 %, hasta los 7.541 enteros; y el Nasdaq crecía un 2,31 %, hasta las 26.487 unidades.

Estados Unidos e Irán informaron este domingo de que habían llegado a un acuerdo tras varias semanas intercambiando borradores del pacto. Pakistán, que ejerce como mediador, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento, aunque todavía se desconoce el contenido íntegro del acuerdo.

El presidente Donald Trump anticipó que el pacto permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz —bloqueado por Irán tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel del 28 de febrero— y la retirada del bloqueo marítimo que Washington impuso sobre los puertos iraníes como represalia.

Trump aterrizó este lunes en Ginebra para participar en la cumbre del G7, que se celebra hasta el miércoles en la localidad francesa de Évian, donde el acuerdo con Irán copó el protagonismo de la primera jornada. A su llegada, será recibido personalmente por el anfitrión Emmanuel Macron, con quien mantendrá una reunión bilateral a las 15:10 GMT.

Pakistán, que ejerce como mediador, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza. Fuente: Bloomberg Michael Nagle

El petróleo se hunde y las acciones tech despegan

En el plano corporativo, las principales subidas las protagonizaron AMD, que avanzaba un 8,87%; Qualcomm, con un alza del 6,45%; y SpaceX, que crecía un 7,36% tras su salida a bolsa de este lunes.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) caía más de un 5 % tras conocerse el pacto: los contratos de futuros para julio perdían 4,43 dólares, hasta los 80,45 dólares el barril. En sentido contrario, el oro ganaba un 3,46%, hasta los 4.385 dólares la onza, y la plata subía un 4,68%, hasta los 71,15 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía 3,5 puntos básicos, hasta el 4,454%.

Fuente: EFE.