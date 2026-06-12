Las acciones de SpaceX debutaron este viernes en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX y abrieron a u$s 150, un 11% por encima del precio de salida fijado en u$s 135. La empresa de Elon Musk recaudó u$s 75.000 millones en la mayor oferta pública inicial de la historia, con una valuación que supera los u$s 2 billones.

El debut llega en un momento en que el oro acumula una caída del 9,9% en el último mes y encadena su segunda semana consecutiva de bajas. La nueva inversión estrella irrumpe en el mercado justo cuando el metal precioso atraviesa su peor momento en años.

¿Cómo cotiza SpaceX y por qué es la nueva inversión estrella?

Las acciones de SPCX llegaron a tocar u$s 176,52 en su jornada inaugural, con un rango de cotización de entre u$s 150 y u$s 176,52. La valuación resultante supera los u$s 2,2 billones, por encima de Tesla y entre las empresas más valiosas del mundo.

Cerca de u$s 15.000 millones del total recaudado provino de inversores minoristas, una participación retail inusualmente alta. Analistas advierten que el papel seguirá siendo volátil en los próximos días.

¿Dónde comprar acciones de SpaceX (SPCX)?

Ticker: SPCX en el Nasdaq

Precio de salida: u$s 135 por acción

Plataformas disponibles: Robinhood, Fidelity, Charles Schwab, SoFi, E-Trade

Las acciones de SPCX llegaron a tocar u$s 176,52 en su jornada inaugural, con un rango de cotización de entre u$s 150 y u$s 176,52.

¿Por qué cae el oro y cuál es su peor momento en años?

El oro acumula una caída del 9,9% en el último mes y encadena su segunda semana consecutiva de bajas, presionado por las expectativas de suba de tasas y el conflicto en Irán. Varios bancos centrales, entre ellos Turquía y Rusia, vendieron reservas del metal para defender sus monedas.

El endurecimiento monetario a ambos lados del Atlántico encareció el costo de mantener oro, que no paga intereses ni dividendos. Los ETF del metal acumulan salidas netas de 55 toneladas en los últimos tres meses.

Factores que explican la caída del oro