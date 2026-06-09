El barril de West Texas Intermediate (WTI) bajaba este martes un 2,4%, hasta 89,11 dólares, después de que Irán e Israel acordaran detener las agresiones mutuas tras un llamado del presidente Donald Trump. El Brent, de referencia internacional, un 1,75%, hasta 92,60 dólares. Ambos lados, sin embargo, advirtieron que podrían reanudar las hostilidades.

La caída borra las ganancias de la sesión anterior: los renovados ataques israelíes contra Irán y los bombardeos en el Líbano durante el fin de semana habían empujado los precios del crudo un 5% el lunes .

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio estaban 2,23 dólares por debajo del cierre de la jornada anterior.

El presidente Trump declaró el lunes por la noche que ambas partes están “muy cerca de lograr un acuerdo bueno, sólido y potente”. Sin embargo, este martes el ejército israelí atacó diversas zonas del sur del Líbano, poniendo nuevamente a prueba el frágil alto el fuego de dos meses . Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque contra Tiro, una de las ciudades más grandes del sur del Líbano.

Irán continúa bloqueando gran parte del tráfico por el estrecho de Ormuz, que antes de la guerra transportaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo. Estados Unidos, por su parte, mantiene su propio bloqueo sobre los puertos iraníes. El lunes, fuerzas estadounidenses inmovilizaron un buque petrolero en el golfo de Omán después de que intentara dirigirse a un puerto iraní en violación del bloqueo vigente.

Irán continúa bloqueando gran parte del tráfico por el estrecho de Ormuz. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También contribuyó a contener los precios la caída de las importaciones chinas de crudo, que el mes pasado bajaron un 29% hasta sus niveles más bajos en ocho años. En abril, las importaciones cayeron a un mínimo de varios años de 9,3 millones de barriles diarios, con refinadores del mayor importador mundial de petróleo recurriendo a sus reservas para compensar un descenso aún más pronunciado desde un promedio de 11 millones de barriles diarios previo a la guerra.

En Wall Street, los índices cerraron el lunes con resultados dispares: el Dow Jones cayó el 0,16%, mientras que el S&P 500 subió el 0,3% y el Nasdaq Composite el 0,86%. Por su parte, OpenAI iniciaba los trámites para salir a bolsa.

Con información de EFE y Reuters.