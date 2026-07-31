En la apertura de mercados de este viernes, 31 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 26,34 euros y registran un volumen de 109190 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,6% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol encadenó cuatro subidas iniciales, sufrió tres retrocesos, rebotó dos jornadas y terminó con una caída; el saldo acumulado es levemente alcista pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 31.42%, lo que supera la volatilidad anual del 30.90%. Este incremento indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones en comparación con el año anterior. Esta diferencia sugiere que, en el corto plazo, la empresa enfrenta un entorno más turbulento en el mercado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, cantidad que resulta de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y opera a nivel internacional, integrando exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, productos petroquímicos y electricidad de origen convencional y renovable, impulsando también biocombustibles, hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables, con objetivo de cero emisiones netas en 2050.