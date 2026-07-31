Este 31 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) abren en España con un precio de 3.35 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 540,575 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.60% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A registró un sesgo alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con breve corrección a mitad del periodo y cierre en impulso, señalando fortaleza con volatilidad contenida.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana alcanzó un 38.56%, superando su volatilidad anual del 28.20%. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,41 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.83B, que se obtiene como un fondo de inversión.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y servicios de pagos. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, banca de empresas y gestión de activos; además, controla TSB en el Reino Unido y cotiza en las Bolsas españolas con el ticker SAB.