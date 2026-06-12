El centavo se dejó se producir por orden del Departamento del Tesoro.

Hace ya varios meses, en Estados Unidos se presencia un momento histórico en lo que respecta a la moneda nacional: el centavo se dejó se producir por orden del Departamento del Tesoro y con cada día hay menos monedas en circulación.

Es por eso que el futuro del centavo en Estados Unidos es un tema controversial que causó diversas reacciones en los diferentes estados, ya que tanto comerciantes como legisladores discuten cómo serán los cobros en efectivo en los meses próximos.

El futuro del centavo en Estados Unidos es un tema controversial que causó diversas reacciones en los diferentes estados. Wikimedia Commons | Freepik

Cambia para siempre el dinero en Estados Unidos: ¿Qué esta pasando con la Ley A9274?

La Legislatura de Nueva York ya aprobó la Ley A9274 y está a la espera de la firma de la Gobernadora Kathy Hochul. La propuesta se apoya en la decisión federal de dejar de producir centavos por el costo de fabricación que suponían para el país.

Ante esto, Nueva York buscó la forma de evitar problemas de redondeo en las cajas de comercios como supermercados, farmacias y restaurantes. Cuando Hochul firme la ley, el redondeo cambiará y pasará a aplicarse sobre el total final de la compra.

Confirmaron cómo será la nueva forma de pagar: la nueva forma de redondeo

Las nuevas reglas de redondeo se verán en el día a día con un esquema así:

Terminación en .01 o .02 : baja al múltiplo de cinco centavos anterior.

Terminación en .03 o .04 : sube a .05.

Terminación en .06 o .07: baja a .05.

Terminación en .08 o .09 : sube a .10.

Terminación en .00 o .05: no cambia.

La ley aclara que los impuestos se seguirán calculando sobre el precio real de la operación y que los nuevos ajustes no generarían nuevas obligaciones tributarias

¿Afectará a otros medios de pago?

Esta medida afectará solamente a quienes paguen en efectivo, ya que las compras realizadas con medios como:

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Transferencias

Billeteras digitales

Apple Pay

Venmo

Zelle

Seguirán cobrándose con el importe exacto sin redondear. Esto no quiere decir que quienes paguen en efectivo pagarán más, sino que el sistema está diseñado para que algunas operaciones suban y otras bajen.