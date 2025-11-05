El 1 de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión para millones de hogares en Estados Unidos que dependen del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), la ayuda alimentaria más grande del país.

Gran parte de los estados dieron por finalizado el financiamiento extraordinario que había sido aprobado durante los últimos meses para enfrentar la inflación y los altos costos de vida.

El cambio generó una ola de incertidumbre: miles de beneficiarios se preguntan qué ocurre con el dinero que aún tienen disponible en sus tarjetas EBT y si todavía pueden utilizarlo para comprar alimentos.

Qué cambió en el programa SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que el refuerzo económico del SNAP —implementado de forma temporal durante la pandemia y extendido en algunos estados— llegó a su fin. Esto implica que muchas familias dejaron de recibir depósitos mensuales adicionales, aunque el dinero ya acreditado sigue siendo válido bajo ciertas condiciones.

jetcityimage

Es decir, si todavía tienes saldo disponible en tu tarjeta EBT, no lo perderás inmediatamente. Pero hay un límite de tiempo: los fondos permanecen activos durante nueve meses desde la fecha del depósito, siempre que no haya inactividad total en la cuenta.

Cuándo caduca el dinero de tu tarjeta EBT

El USDA establece que, si una cuenta no registra compras durante nueve meses consecutivos, el sistema elimina automáticamente el saldo restante. Esto significa que:

Los fondos acreditados antes de noviembre siguen disponibles durante gran parte de 2026, siempre que uses la tarjeta de manera regular.

Si realizas al menos una compra, el conteo se reinicia y tu dinero sigue protegido.

Si no hay movimientos durante el periodo establecido, los fondos se eliminan de forma definitiva.

Cómo evitar perder tus beneficios del SNAP

Para conservar el dinero de tu tarjeta EBT y evitar su eliminación, el USDA recomienda seguir algunos pasos sencillos:

Realiza una compra mínima: con solo adquirir un producto autorizado, los fondos se mantienen activos. Consulta tu saldo en línea: cada estado cuenta con un portal oficial donde puedes revisar movimientos. Contacta al servicio EBT: si tu cuenta aparece inactiva o crees que hubo un error, llama al número impreso en la tarjeta. No compartas ni prestes tu tarjeta: los beneficios son personales y su mal uso puede derivar en sanciones.

Qué sucede si el programa SNAP se suspende temporalmente

En caso de una interrupción o suspensión parcial del programa, los fondos ya acreditados siguen siendo tuyos mientras no se cumpla el plazo de vencimiento.

Algunos estados incluso implementan extensiones de emergencia o programas locales alternativos para asegurar la asistencia alimentaria básica. Por eso, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del SNAP y los departamentos estatales de servicios sociales.

Qué puedes comprar con los fondos EBT

El dinero del SNAP está destinado exclusivamente a alimentos esenciales, como:

Frutas, verduras y hortalizas frescas.

Carnes, huevos, pescados y productos lácteos.

Pan, cereales, arroz y granos.

Semillas o plantas que produzcan alimentos.

No pueden utilizarse para adquirir productos no alimentarios, comidas preparadas, bebidas alcohólicas o cigarrillos.