El gigante bancario Wells Fargo enfrenta una nueva polémica en Estados Unidos luego de aceptar pagar compensaciones de hasta 5,000 dólares a miles de personas afectadas por la presunta grabación de llamadas sin consentimiento en el estado de California.

La medida surge tras un acuerdo judicial de 19.5 millones de dólares, que busca poner fin a una demanda colectiva presentada contra el banco por haber vulnerado la Ley de Privacidad de las Comunicaciones de California (CIPA).

Según los documentos del caso, entre 2014 y 2023, la entidad financiera y sus filiales habrían registrado llamadas telefónicas de clientes y empresas sin informarles previamente, una práctica considerada ilegal bajo la normativa estatal.

Por qué Wells Fargo deberá pagar compensaciones

De acuerdo con la denuncia, las grabaciones correspondían a llamadas relacionadas con ventas, servicios o agendamiento de citas, en las cuales no se advertía al cliente que la conversación estaba siendo registrada. California es uno de los pocos estados que exige consentimiento de todas las partes para grabar comunicaciones, lo que significa que cualquier grabación sin aviso previo representa una infracción directa a la Ley CIPA.

Aunque Wells Fargo no admitió responsabilidad, decidió resolver el conflicto mediante un acuerdo económico para evitar un juicio prolongado y costoso, según informaron fuentes cercanas al proceso.

Quiénes pueden recibir dinero del acuerdo

Los residentes de California que recibieron llamadas del banco o de sus subsidiarias entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023 pueden ser elegibles para una compensación económica. Cada llamada grabada sin consentimiento podría generar un pago aproximado de 86 dólares, y quienes hayan sido contactados en múltiples ocasiones podrían recibir hasta 5,000 dólares en total.

El tribunal federal que supervisa el caso será el encargado de aprobar los montos finales y verificar las solicitudes. Para reclamar la compensación, los interesados deberán demostrar haber recibido una llamada de Wells Fargo, aportando información como número telefónico, nombre de la empresa o fecha de contacto.

Cómo presentar una reclamación ante Wells Fargo

Los posibles beneficiarios pueden presentar su solicitud en línea a través del sitio oficial CallRecordingClassAction.com, donde deberán completar el formulario con sus datos personales, número de teléfono y dirección.

También es posible enviar la reclamación por correo postal al Settlement Administrator, PO Box 301132, Los Angeles, CA 90030-1132, o comunicarse al 888-733-1544 para recibir asistencia.

Es fundamental verificar que la llamada haya sido grabada sin consentimiento, ya que solo esas comunicaciones califican dentro del acuerdo judicial.