La Administración del Seguro Social (SSA) anunció una medida que ya comenzó a aplicarse en todo Estados Unidos y que impactará en los pagos mensuales de miles de beneficiarios. Se trata de una reducción en las jubilaciones para quienes no cumplan con los requisitos completos del programa federal, lo que podría generar una baja directa en los ingresos de este grupo.

Según informaron desde la agencia, el ajuste tiene como objetivo mantener la equidad en el sistema de pensiones, adaptando los montos a la edad de retiro y a los ingresos reales declarados por cada persona. Los recortes del Seguro Social se implementan de manera automática y se reflejarán en los próximos depósitos.

La SSA recomendó a los beneficiarios revisar su cuenta personal y actualizar sus datos laborales en el portal oficial para evitar deducciones erróneas o pagos incorrectos. Esto incluye verificar los años cotizados, los ingresos anuales y la fecha de retiro registrada.

Quiénes sufrirán los recortes del Seguro Social

El organismo aclaró que los ajustes afectarán principalmente a quienes decidieron jubilarse antes de la edad plena establecida por la ley. En esos casos, el monto mensual se reduce porque el beneficiario comienza a cobrar antes del tiempo estipulado y durante más años de lo previsto.

De acuerdo con la normativa vigente, si el jubilado aún no alcanza la edad completa de retiro durante todo el año, se descontará 1 dólar por cada 2 dólares ganados por encima del límite anual, fijado en USD 23,400 para 2025. En cambio, durante el año en que el trabajador alcanza la edad total, la deducción será de 1 dólar por cada 3 dólares excedentes, pero solo se aplicará sobre los ingresos obtenidos antes del mes en que se cumpla esa edad.

Desde la SSA remarcaron que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad del fondo federal y evitar desequilibrios financieros en el futuro.

Qué ingresos se tienen en cuenta para calcular la jubilación

El Seguro Social solo considera como ingresos los salarios y ganancias derivados del trabajo activo, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente. Esto incluye sueldos, comisiones, horas extras, bonificaciones y pagos por vacaciones.En cambio, no se toman en cuenta las pensiones privadas, rentas por inversiones, beneficios militares ni intereses bancarios, entre otros conceptos.

Cada año, la SSA revisa los historiales de ingresos y, si corresponde, aplica ajustes en el monto mensual de las prestaciones. Los beneficiarios reciben una notificación oficial con los cambios y la fecha exacta en que entrarán en vigor.