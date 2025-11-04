El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una nueva advertencia dirigida a los preparadores de impuestos en Estados Unidos.

Más de 800.000 profesionales deberán asegurarse de renovar su Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN) antes de que finalice el año, o podrían enfrentar sanciones y la suspensión de sus servicios durante la próxima temporada fiscal.

Alerta del IRS sobre el PTIN: qué es y para qué sirve

El PTIN es un número único que el IRS otorga a todas las personas que preparan declaraciones de impuestos federales o ayudan en su elaboración a cambio de una compensación. Este identificador reemplaza el uso del número de Seguro Social (SSN) en los formularios fiscales, ofreciendo mayor protección de datos personales y facilitando el seguimiento de posibles errores o fraudes.

Contar con un PTIN activo no es opcional: es un requisito obligatorio por ley para agentes registrados, contadores públicos, empleados de firmas fiscales y consultores independientes. Incluso si no se están presentando declaraciones de manera activa, el número debe permanecer vigente para mantener la acreditación profesional ante el IRS.

Cuáles son los plazos y consecuencias de no renovarlo

El plazo límite para renovar el PTIN vence el 31 de diciembre de 2025, y el proceso se realiza directamente en el portal oficial del IRS. La agencia recomienda no esperar hasta último momento, ya que los retrasos pueden provocar la pérdida temporal del permiso para trabajar durante el período más activo de declaraciones.

Además, quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar multas económicas o dificultades para recuperar su estatus profesional, lo que afectaría su relación con los clientes y su reputación ante las autoridades fiscales.

Una advertencia importante para los preparadores latinos

La advertencia del IRS tiene especial relevancia para la comunidad latina, que representa una parte fundamental del sector de servicios tributarios en ciudades como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York. Para muchos profesionales hispanos, mantener el PTIN actualizado no solo es una exigencia legal, sino una garantía de confianza frente a los contribuyentes que acuden cada año en busca de asesoría.