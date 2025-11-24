Se despide la marca de ropa más famosa de Estados Unidos: todas sus tiendas cerrarán sus puertas para siempre. Fuente: Archivo.

La empresa Liberated Brands, que aglomeraba a marcas como Quiksilver,Billabong,Roxy y Volcom se declaró en quiebra en febrero de 2025. Por este motivo, más de 100 tiendas bajarán sus persianas en los Estados Unidos.

La compañía líder en el rubro de la indumentaria de deportiva confirmó el cierre definitivo de 124 locales a raíz de la crisis financiera que atraviesa. En este contexto, se prevé el despido de al menos 1400 trabajadores, según informaron medios locales.

Cuáles son los motivos de la despedida de la marca de ropa más famosa de Estados Unidos

Según informó USA Today, en su declaración deinsolvencia, Todd Hymel, director ejecutivo de Liberated Brands, detalló que “los problemas macroeconómicos, incluido un aumento rápido y dramático de los tipos de interés, la inflación persistente, los retrasos en la cadena de suministro, una disminución en la demanda de los clientes muy por debajo de la tendencia histórica, los cambios en las preferencias de los consumidores y unos costes fijos sustanciales han ejercido una presión significativa sobre los ingresos y la estructura de costos de Liberated".

Cierra la marca de ropa más conocida del país: se despiden para siempre más de 100 tiendas. (Fuente: Archivo)

En concreto, Liberated debe 83 millones de dólares en deuda garantizada y 143 millones de dólares más en deuda no garantizada, según la declaración de Hymel.

“Liberated Brands ha trabajado sin descanso durante el último año para impulsar estas marcas icónicas, pero una economía global volátil, los cambios en el gasto de los consumidores en medio de un aumento del costo de la vida y las presiones inflacionistas han pasado factura “, remarcaron en el comunicado oficial.

¿Cuáles son las sucursales que se despiden en el país?

Tanto en las tiendas de Billabong, como de Quiksilver y Volcom en Estados Unidos se informó a los clientes que desde del 16 de febrero no se aceptarían más tarjetas de regalo como forma de pago en línea o en las tiendas físicas.

Sin embargo, es posible que las siete marcas operadas por Liberated no desaparezcan para siempre, ya que la compañía anunció que está “transfiriendo sus licencias de marca a nuevos licenciatarios en el marco de una transición administrativa dirigida a garantizar la estabilidad y el crecimiento de las marcas en el futuro".

Hasta que Libertated Brands imponga el cierre de las tiendas en Estados Unidos, los establecimientos “permanecerán abiertos y seguirán atendiendo a los clientes”, aclara el comunicado. No obstante, el futuro de Billabong, Quiksilver y Volcom aún está por definirse.