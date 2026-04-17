Una nueva medida impulsada por el Gobierno de Estados Unidos genera impacto directo en miles de trabajadores que dependen de ingresos variables. En este caso, el foco está puesto en un tipo de remuneración muy extendido en sectores como la gastronomía y los servicios. La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que avanzan con cambios sobre la forma en que se gravan determinados ingresos. Se trata de una modificación que puede traducirse en un aumento concreto del dinero disponible para quienes reciben pagos adicionales en su actividad laboral. El IRS y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron una nueva iniciativa orientada a eliminar la carga impositiva sobre las propinas en ciertos casos. Esta medida apunta a reducir la presión fiscal sobre trabajadores que dependen en gran parte de estos ingresos. Las propinas, habituales en rubros como restaurantes, hoteles y servicios personales, estaban sujetas a impuestos federales, lo que implicaba una reducción directa en el ingreso final de los empleados. Con este cambio, el objetivo es que ese dinero quede en mayor proporción en manos de los trabajadores. La iniciativa forma parte de un conjunto de reformas que buscan simplificar el sistema tributario y mejorar la transparencia en la declaración de ingresos, especialmente en sectores donde los pagos en efectivo o variables son frecuentes. La eliminación del impuesto a las propinas impacta principalmente en trabajadores del sector de servicios. Entre ellos se encuentran empleados gastronómicos, personal hotelero, repartidores y otros rubros donde las propinas representan una parte significativa del salario. Este cambio permitirá que los trabajadores perciban un ingreso neto mayor, ya que no deberán destinar una parte de esas ganancias al pago de impuestos federales. En muchos casos, esto puede representar una diferencia relevante en sus ingresos mensuales. En términos prácticos, cada propina recibida tendrá un impacto más significativo en el ingreso final, lo que mejora el poder adquisitivo de quienes dependen de este sistema de remuneración. La medida aún requiere implementación completa y lineamientos específicos, pero ya marca un cambio relevante en la política fiscal hacia los trabajadores del sector servicios, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas.