El dólar estadounidense, durante décadas la columna vertebral del comercio internacional, empieza a perder terreno en distintas regiones del mundo. Desde Asia hasta América Latina, pasando por Medio Oriente y África, cada vez más países abandonan el dólar en sus transacciones y adoptan monedas alternativas para reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos.

Este proceso, conocido como desdolarización, no responde a una moda ni a una decisión aislada: es una reconfiguración estructural del orden económico mundial impulsada por tensiones geopolíticas, sanciones financieras, volatilidad cambiaria y la búsqueda de mayor soberanía monetaria.

Por qué el mundo empieza a dejar el dólar

La salida progresiva del dólar se explica por una combinación de factores:

  • Riesgo geopolítico: las sanciones económicas mostraron que el dólar puede convertirse en una herramienta de presión política.
  • Volatilidad financiera: subas de tasas en Estados Unidos impactan directamente en economías que no controlan esa política monetaria.
  • Búsqueda de autonomía: los países quieren proteger su estabilidad interna sin depender de decisiones externas.
  • Nuevas potencias económicas: China, India y los BRICS impulsan sistemas alternativos al dólar.
El dólar estadounidense, durante décadas la columna vertebral del comercio internacional, empieza a perder terreno en distintas regiones del mundo. Fuente: iStock.alfexe

Qué es exactamente la desdolarización

La desdolarización no significa que el dólar desaparezca, sino que deja de ser la moneda central obligatoria en el comercio, las reservas y las finanzas internacionales.

Implica:

  • Firmar acuerdos comerciales en monedas locales.
  • Reducir reservas en dólares y aumentar oro, yuanes, euros u otras divisas.
  • Crear sistemas de pago alternativos al SWIFT dominado por Occidente.

Los países que más avanzaron hacia la desdolarización

El fenómeno ya no es regional: es global. Algunos de los casos más relevantes:

Asia

  • China: promueve activamente el comercio en yuanes y acuerdos bilaterales sin dólar.
  • India: impulsa pagos en rupias con socios estratégicos.
  • Irán: dejó el dólar por completo debido a sanciones financieras.
  • Corea del Norte: está prácticamente excluido de su sistema financiero.

Europa del Este y Eurasia

  • Rusia: migró gran parte de su comercio energético a rublos y yuanes.
  • Bielorrusia: restringió operaciones en dólares.
  • Turquía: fomenta comercio bilateral en monedas locales.

América Latina

  • Brasil: impulsa acuerdos regionales sin dólar, especialmente con China.
  • Venezuela: redujo el uso del dólar en el sector estatal.
  • Cuba: el dólar está prácticamente excluido de su sistema financiero.

África y Medio Oriente

  • Arabia Saudita: comenzó a aceptar yuanes para la venta de petróleo.
  • Nigeria: limita el acceso al dólar en su mercado interno.
  • Sudáfrica: promueve el uso de monedas de los BRICS.
Qué monedas están reemplazando al dólar

El espacio que deja el dólar no lo ocupa una sola moneda, sino varias:

  • Yuan chino, en comercio energético y acuerdos estratégicos.
  • Euro, en transacciones regionales.
  • Monedas locales, en acuerdos bilaterales.
  • Oro, como reserva alternativa.
  • Monedas digitales de bancos centrales (CBDC), en desarrollo.

Qué implica este cambio para la economía mundial

La pérdida de centralidad del dólar tiene efectos profundos:

  • Debilita la capacidad de Estados Unidos de financiarse barato.
  • Reduce la eficacia de las sanciones económicas como herramienta política.
  • Fortalece un sistema financiero más multipolar y fragmentado.
  • Aumenta la competencia entre monedas.