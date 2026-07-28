El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con créditos y deducciones tributarias a los que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con créditos y deducciones tributarias a los que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Entre los créditos, existen varios que son parcial o completamente reembolsables.

Entre los créditos más reclamados de Estados Unidos se encuentra el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, por sus nombre en inglés Earned Income Tax Credit), que apunta a personas que medianos y bajos ingresos que tengan o no hijos.

IRS confirmó los pagos del EITC: ¿Quiénes podrán recibirlos?

Podrán reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Tener ingresos de trabajo , ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.

Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.

Debe contar con un Número de Seguro Social (SSN).

Si tiene hijos, deben calificar y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Si no tiene hijos, debe tener entre 25 y 64 años.

Entre los créditos más reclamados de Estados Unidos se encuentra el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, por sus nombre en inglés Earned Income Tax Credit) El Cronista | Shutterstock y EFE

¿Cuáles son los montos de Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Los montos varían según la cantidad de hijos calificados que registre el contribuyente que reclame el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo. Para el año fiscal 2026 los montos son:

Sin hijos: USD 664.

Con 1 hijo: USD 4.427.

Con 2 hijos: USD 7.316.

Con 3 o más hijos: USD 8.231.



