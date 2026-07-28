En la sesión de apertura de este martes, 28 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.11% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 53.50% y en el último año acumuló un aumento de 115.73%, reflejando una tendencia alcista marcada.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se sitúa en 3.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad ha sido del 6.02%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual es un indicativo favorable para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, significaría que la Libra esterlina estaría experimentando una disminución en su cotización. Por lo tanto, el análisis actual sugiere que la economía británica podría estar encontrando señales de recuperación y confianza en el futuro.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA