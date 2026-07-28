En California, Nueva York, Texas, Florida e Illinois se encuentran algunos de los aeropuertos internacionales más concurridos del país, elegidos por miles de viajeros tanto nacionales como extranjeros que desean realizar este tipo de traslados.

En ese sentido, para viajar sin inconvenientes con ninguna aerolínea es importante que todos los interesados en salir del país verifiquen un dato esencial de su pasaporte con anterioridad: que se encuentre completamente en vigencia al momento de salida y en perfectas condiciones, especialmente en la página de datos.

Constatar estos puntos a tiempo permite renovar el documento en caso de que sea necesario y evitar cualquier inconveniente a la salida del país.

Qué dice la ley de Estados Unidos sobre intentar viajar con un pasaporte vencido

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido”.

Es fundamental contar con un pasaporte completamente en vigencia al momento de viajar internacionalmente. Shutterstock

Para cumplir con esta normativa es importante tener en cuenta que los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de 10 años, mientras que en el caso de los menores de 16 años la vigencia es de 5 años y no se admite renovación.

Los pasaportes vencidos no son válidos para viajar internacionalmente.

Información esencial que todos deben conocer

Asimismo, resulta fundamental investigar sobre los requisitos de entrada que establece cada país, dado que ciertas aerolíneas u autoridades pueden exigir que este documento de viaje tenga una vigencia específica.