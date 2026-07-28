El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) implementó una nueva medida para facilitar el alivio tributario a miles de contribuyentes. A través de la denominada Exención Automática de Multas (AEP), la agencia puede eliminar automáticamente determinadas multas por falta de pago, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos.

La iniciativa busca simplificar un proceso que antes requería presentar una solicitud formal. Ahora, quienes sean elegibles podrán recibir el beneficio de manera automática, sin necesidad de enviar documentación adicional al IRS.

Es importante señalar que la medida no elimina automáticamente todos los impuestos adeudados. En caso de ser elegible, el contribuyente puede obtener la eliminación de determinadas multas, reducción de recargos asociados y actualización automática de su cuenta tributaria.

IRS perdona automáticamente las multas más frecuentes de estos contribuyentes

El nuevo programa de Exención Automática de Multas es un procedimiento mediante el cual el IRS concede automáticamente el perdón de determinadas multas tributarias a los contribuyentes que reúnen los requisitos exigidos.

Anteriormente, muchos contribuyentes debían solicitar este beneficio de forma individual mediante una petición administrativa. Con el nuevo sistema, el IRS revisa la elegibilidad y, si corresponde, elimina la multa sin que el interesado tenga que presentar una solicitud.

El beneficio comenzará a implementarse durante el verano de 2026 y se aplicará de forma automática a las declaraciones originales elegibles correspondientes al año tributario 2025, así como a las declaraciones trimestrales de 2026 y a los períodos fiscales futuros.

Para acceder, IRS exige un requisito fundamental: haber mantenido un buen historial de cumplimiento tributario durante los tres años anteriores.

IRS permite que determinados contribuyentes obtengan el perdón automático de las multas fiscales más frecuentes. Fuente. El Cronista.

¿Qué multas serán perdonadas?

La nueva Exención Automática de Multas contempla el alivio de tres de las sanciones tributarias más frecuentes:

Multa por falta de presentación de la declaración (Failure to File)

Multa por falta de pago (Failure to Pay)

Multa por falta de depósito (Failure to Deposit)

La medida busca premiar a los contribuyentes con un historial de cumplimiento y reducir la carga administrativa asociada a la solicitud de alivios tributarios.

¿Los alivios son automáticos?

Uno de los principales cambios introducidos por el IRS es que los contribuyentes no deberán presentar ninguna solicitud para acceder al beneficio.

Si la agencia determina que una persona cumple los requisitos, aplicará automáticamente la Exención Automática de Multas y posteriormente enviará una notificación oficial informando que el alivio fue concedido.