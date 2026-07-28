Miles de conductores pueden quedarse sin licencia de conducir en cuestión de días si no cumplen con un nuevo requisito impuesto por las autoridades.

La decisión forma parte de una revisión oficial que obliga a determinados automovilistas a repetir un examen teórico dentro de un plazo límite.

Quienes no aprueben la evaluación o no la completen a tiempo enfrentarán la cancelación inmediata de su licencia.

¿Quiénes deben rendir nuevamente el examen para no perder la licencia de conducir?

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó que alrededor de 11.000 conductores deberán volver a realizar el examen teórico de conocimientos después de que la agencia detectara posibles irregularidades en pruebas aprobadas anteriormente.

La medida no implica que todos los conductores hayan cometido fraude. Sin embargo, el organismo explicó que sus sistemas internos identificaron patrones inusuales durante el proceso de evaluación y, como medida preventiva, decidió invalidar esos resultados hasta que los titulares vuelvan a demostrar sus conocimientos.

El plazo es limitado: qué ocurre si no se presenta el nuevo examen

Las autoridades pueden quitar la licencia de conducir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las cartas enviadas por el DMV establecen que cada conductor deberá volver a rendir y aprobar la prueba dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación.

Quienes ignoren el aviso, no se presenten al examen o no logren aprobarlo dentro del plazo establecido podrán perder automáticamente la licencia de conducir , ya que el permiso será cancelado por las autoridades.

El organismo aclaró que el objetivo es garantizar que únicamente permanezcan vigentes las licencias obtenidas mediante procedimientos válidos y transparentes.

Qué irregularidades detectó el Gobierno

Según explicó un portavoz del DMV a medios estadounidenses, la investigación comenzó luego de que los sistemas de monitoreo detectaran posibles intentos de eludir el proceso de evaluación mediante distintos métodos.

También aclaró que recibir la notificación no constituye una prueba de fraude, aunque algunos expedientes ya fueron remitidos a fiscales para analizar si corresponde iniciar acciones legales.

Qué recomienda el DMV si recibió la notificación

Las autoridades aconsejan actuar cuanto antes para evitar inconvenientes:

Leer cuidadosamente la carta recibida.

Programar el nuevo examen dentro del plazo indicado.

Presentarse con la documentación solicitada.

Prepararse para volver a rendir la prueba de conocimientos.

No dejar vencer los 30 días, ya que el incumplimiento puede derivar en la cancelación de la licencia de conducir.