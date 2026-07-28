En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.07 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.9%.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 12.07%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.83%, indicando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.77%, superando la volatilidad anual del 11.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del peso dominicano en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor, beneficiando a los importadores y consumidores en general.

En contraste, si el dato de 1 fuera igual a -1, significaría que la tendencia es a la baja, lo que podría afectar negativamente la economía local.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del peso dominicano, lo cual podría ser indicativo de una mejor salud económica en el país.

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Conocé la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita cambiar en aeropuertos, prioriza bancos o cajeros y usa tarjetas sin comisión por transacciones internacionales, llevando siempre identificación válida.