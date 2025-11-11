El Gobierno de Massachussets ofrece a quienes deben atravesar emergencias de vivienda una asistencia económica de corto plazo, conocida como programa de Asistencia Residencial para Familias en Transición (RAFT).

Esta ayuda busca apoyar financieramente con pagos de hasta 7,000 dólares durante un período de 12 meses para las familias o individuos que atraviesan situaciones económicas delicadas en sus hogares y deben afrontar obligaciones inmobiliarias.

A quiénes están destinados estos pagos

Según se especifica, este dinero se otorga a quienes necesitan ayuda con

Su alquiler

El pago de servicios públicos

Los costos de la mudanza

El pago de su hipoteca

Cuáles son los requisitos para calificar para estos pagos

Para considerarse elegible para los pagos, es necesario cumplir con alguno de los siguientes requisitos

Corran riesgo de perder su vivienda u otras emergencias financieras

Los ingresos del solicitante son menores al 50% del ingreso medio de la ciudad o pueblo

Los ingresos son inferiores al 60% del ingreso medio del área de la ciudad o pueblo de residencia y además corre riesgo de sufrir violencia doméstica

Qué documentos se necesitan para calificar para estos pagos

Todos los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos al momento de solicitar la asistencia financiera

Identificación para cabeza de familia Comprobante de vivienda actual Verificación de crisis de vivienda Verificación de ingresos Una solicitud de arrendador completa

Quienes quieran constatar si son elegibles para recibir estos pagos podrán hacerlo utilizando la herramienta oficial y, la solicitud puede presentarse en línea clicando aquí.