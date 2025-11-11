Desde el 1 de septiembre de 2025 comenzó a regir en California un programa de apoyo económico destinado a artistas del condado de Sacramento.

Gracias a esta medida de alcance estadual, cientos de personas recibirán un cheque mensual de 850 dólares durante 12 meses, lo que equivale a un beneficio total de 10.200 dólares.

Confirman el pago de un cheque de 10.200 dólares

En concreto, el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, diseñado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como objetivo impulsar el trabajo de miles creadores de múltiples disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se seleccionaron 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan brindar estabilidad a profesionales que trabajan en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras expresiones culturales incluidas en las 13 disciplinas reconocidas.

Quiénes son los beneficiarios del cheque en California

La convocatoria para inscribirse finalizó el pasado 20 de junio de 2025, y posteriormente comenzó un proceso de evaluación que se extendió hasta el 31 de agosto. Ahora, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

La OAC recomendó a los postulantes revisar periódicamente su bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, ya que la confirmación del beneficio puede llegar por esas vías.

Requisitos para acceder al cheque de 10.200 dólares

Quienes aplicaron debían cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

El cheque de $850 en California no está condicionado a un uso específico . Según la OAC, cada artista podrá destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.

Con un esquema que se prolongará hasta agosto de 2026, este programa se convierte en una de las iniciativas más relevantes de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante 2025-2026.