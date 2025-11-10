Durante noviembre de 2025, cientos de familias en California recibirán un cheque de estímulo mensual del Programa Piloto de Apoyo Económico Family First, una iniciativa destinada a garantizar ingresos para hogares con bajos recursos.

El proyecto, financiado por organizaciones locales y estatales, busca ofrecer alivio económico a quienes atraviesan dificultades y viven en zonas con alta vulnerabilidad social.

En total, los beneficiarios podrían recibir 8700 dólares, distribuidos en pagos mensuales de 725 dólares durante 12 meses consecutivos. La medida forma parte de un plan para reducir la pobreza infantil y fortalecer la estabilidad económica en comunidades desfavorecidas.

¿Cuándo se depositan los pagos?

Si bien no hay una fecha exacta, las autoridades explicaron que las transferencias se realizan cerca del día 15 de cada mes.

De este modo, los solicitantes podrán acceder a una asistencia regular que permita planificar gastos básicos como alimentos, servicios y educación.

Requisitos para cobrar el cheque de estímulo

Para poder acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad establecidos por el programa. Entre ellos se encuentran:

Residir en el área de Sacramento, dentro de los códigos postales 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.

Ser padre, madre o tutor legal de un menor de cinco años.

Tener un ingreso familiar inferior al 200% del nivel federal de pobreza, según las guías actualizadas del gobierno de Estados Unidos.

Quienes cumplan con estos criterios podrán ser seleccionados para recibir el apoyo económico, que no solo busca cubrir necesidades inmediatas, sino también mejorar la seguridad y el bienestar de los niños en hogares con ingresos limitados.