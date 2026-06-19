A partir del 1° de julio de 2026, los estudiantes que terminen la secundaria en Florida podrán acceder a un empleo con un salario anual cercano a los u$s 36.000, gracias a la ley HB 1343 recientemente aprobada en el estado.

La normativa permite que cualquier persona con diploma de una escuela secundaria de Florida obtenga la licencia para trabajar como representante de servicio al cliente en seguros.

La medida fue confirmada por el Departamento de Servicios Financieros de Florida, organismo encargado de otorgar las licencias. Hasta ahora, este tipo de empleo exigía un título universitario con al menos nueve créditos en seguros , un requisito que la nueva ley elimina para los egresados de secundaria que cumplan ciertas condiciones.

¿Qué cambia con la ley HB 1343?

La ley crea una vía alternativa al título universitario o a un oficio tradicional para acceder a un trabajo estable apenas terminada la secundaria. El diploma secundario, sumado a una capacitación específica, pasa a ser suficiente para tramitar la licencia profesional.

Requisitos para obtener la licencia

Presentar la solicitud ante el Departamento de Servicios Financieros de Florida dentro de los cuatro años de haber obtenido el diploma.

Haber cursado en la secundaria una materia sobre seguros y finanzas personales.

Para garantizar el segundo punto, la ley ordena al Departamento de Educación crear una nueva materia de medio crédito sobre seguros y finanzas personales, disponible para los distritos escolares a partir del ciclo 2027-2028 .

El diploma secundario, sumado a una capacitación específica, pasa a ser suficiente para tramitar la licencia profesional.

¿Cómo afecta esta medida a los estudiantes?

El cambio representa un ingreso económico inmediato para los jóvenes que egresan de la secundaria en Florida. Según un análisis de ZipRecruiter, el salario promedio de un representante de servicio al cliente en seguros en el estado equivale a u$s 17,39 por hora, o u$s 695 semanales.

Quienes ya hayan egresado también podrían beneficiarse, siempre que tramiten la licencia dentro del plazo de cuatro años. Sin la materia específica cursada en la secundaria, el camino tradicional —título universitario con créditos en seguros— sigue vigente para acceder al mismo puesto.