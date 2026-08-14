El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de intentar pagar un impuesto con una cuenta bancaria que no dispone de los fondos necesarios.

Cuando un pago electrónico, cheque o débito es rechazado por falta de saldo, el sistema fiscal lo registra como incumplimiento y los funcionarios de hacienda activarán multas por tener esta actividad en las cuentas bancarias.

Qué multa aplicarán los funcionarios de hacienda y de cuánto será

“La penalización por Cheque Deshonrado u Otra Forma de Pago se aplica si no tienes suficiente dinero en tu cuenta bancaria para cubrir el pago que hiciste de los impuestos que debes”, indica el organismo.

En estos casos, el banco rechaza y devuelve el cheque sin fondos o pago electrónico y especifica cuál es el monto adeudado.

Si la multa se aplica, se envía un aviso detallando que se aplicó la sanción, cuyo importe dependerá de la cantidad pendiente de pago. Si se trata de menos de 1250 dólares, la multa será equivalente al monto que no se pagó o a 25 dólares, lo que sea menor. De ser 1250 dólares o más, el importe es del 2% del pago.

IRS aplicará estas multas cuando se intente pagar un impuesto sin contar con los fondos suficientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué casos se puede cancelar esta multa aplicada por funcionarios de hacienda

La multa no se cobra cuando se demuestra que el pago se intentó realizar de buena fe y con causa razonable para creer que la cuenta disponía de los fondos suficientes.

En estos casos, se siguen los siguientes pasos

Enviar por escrito el detalle explicando por qué la sanción debería ser reconsiderada

Incluir cualquier documento que demuestre que había suficientes fondos para cubrir el pago de todas formas

Luego esto debe fecharse y enviarse por correo.

Una vez que se cumplan todas estas instancias, se revisará lo enviado y la agencia comunicará la decisión.