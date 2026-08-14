En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,115.72 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.97% en relación con el día anterior.

El peso colombiano cayó -1,25% en la última semana y acumula -16,58% en el último año, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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