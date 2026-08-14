En la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.25% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cayó -0.66%, mientras que en el último año aumentó 179.20%, indicando una tendencia anual alcista pese al retroceso reciente.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 25.55%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un aumento con respecto a los días anteriores. Este movimiento sugiere una mayor confianza en la economía, lo que podría incentivar el flujo de inversiones en el país.

La estabilidad de la moneda en estos días es un buen indicador, aunque es fundamental monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Análisis más detallados son necesarios para entender los factores que impulsan esta apreciación y sus posibles implicaciones futuras.

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Conocé la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos