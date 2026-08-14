Los perros no envejecen al mismo ritmo que los humanos y, especialmente durante sus primeros años de vida, su desarrollo es mucho más acelerado.

Por eso, un perro de un año no tiene simplemente el equivalente a siete años humanos, como indica la fórmula popular.

¿Es verdad que un año de perro equivale a 7 años humanos?

No. La conocida regla de multiplicar por siete la edad de un perro es una simplificación que no refleja cómo envejecen realmente estos animales.

El principal problema es que los perros no envejecen a una velocidad constante durante toda su vida. Durante los primeros años, el proceso es mucho más rápido y luego se desacelera progresivamente.

Por eso, la diferencia biológica entre un perro de 1 año y uno de 2 años puede ser mucho mayor que la que existe entre uno de 10 y otro de 11 años.

La ciencia desarrolló diferentes métodos para establecer una equivalencia más precisa entre la edad canina y la humana.

¿Cuál es la fórmula científica para calcular la edad de un perro?

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Una de las investigaciones más conocidas sobre el envejecimiento canino fue publicada en la revista Cell Systems por investigadores de la Universidad de California en San Diego.

El estudio analizó los cambios epigenéticos en el ADN de 104 perros labrador retriever y propuso una fórmula para estimar la equivalencia con la edad humana:

Edad humana = 16 × ln(edad del perro) + 31

La fórmula utiliza el logaritmo natural para representar que los perros envejecen mucho más rápido durante sus primeros años y posteriormente lo hacen a un ritmo más lento.

Según esta investigación, un perro de 1 año tendría una edad equivalente aproximada a la de una persona de 30 años, mientras que uno de 4 años tendría una equivalencia cercana a los 52 años humanos.

¿Cuántos años humanos tiene un perro según la ciencia?

La fórmula permite obtener una estimación mucho más precisa que la regla tradicional de los siete años.

Como referencia:

1 año 31 años 2 años 42 años 3 años 49 años 4 años 53 años 5 años 57 años 7 años 62 años 10 años 68 años 12 años 71 años 15 años 74 años

Estas cifras deben entenderse como estimaciones y no como una equivalencia exacta para cualquier perro.

¿Por qué la regla de los siete años es un mito?

La fórmula de los siete años parte de la idea de que, si una persona vive aproximadamente 70 años y un perro alrededor de 10, cada año canino equivaldría a siete años humanos.

El problema es que esta cuenta supone que el envejecimiento ocurre de manera lineal, algo que no sucede en los perros.

La evidencia científica indica que el envejecimiento es mucho más acelerado durante los primeros años y cambia de ritmo posteriormente.

Por eso, aunque la regla de multiplicar por siete continúa siendo conocida, no permite conocer la verdadera edad biológica de una mascota.