En esta noticia Trump confirmó que va a suceder con los pagos y beneficios de SNAP en noviembre 2025

El cierre temporal del Gobierno de Estados Unidos ha puesto en jaque uno de los programas sociales más importantes del país: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Millones de familias dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas, pero los fondos podrían agotarse antes de fin de año si no se aprueba una nueva partida presupuestaria.

Durante noviembre, al menos 25 estados registraron interrupciones en la entrega de los llamados cupones de alimentos SNAP, lo que encendió las alarmas en todo el territorio. Los jueces federales de Massachusetts y Rhode Island intervinieron de urgencia, ordenando al Gobierno federal liberar recursos extraordinarios para evitar una crisis alimentaria masiva.

jetcityimage

La medida fue celebrada, aunque ofrece apenas un alivio temporal. El presidente Donald Trump confirmó que el programa contará con fondos parciales durante el mes de noviembre, mientras su equipo económico define cómo sostener los pagos si el cierre del Gobierno se prolonga.

“Hay un proceso que debe seguirse. Tenemos que determinar cuál es ese proceso”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista televisiva, en referencia al manejo de los recursos de emergencia.

Qué puede pasar con SNAP en diciembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advirtió que la continuidad de SNAP depende directamente del presupuesto federal. Cada mes, el programa distribuye más de 8,000 millones de dólares a hogares de bajos ingresos, beneficiando a uno de cada ocho estadounidenses.

En esta ocasión, el fondo de emergencia habilitado por el Gobierno apenas llega a 4,650 millones de dólares, una cifra que cubre la mitad de los beneficios habituales. De no resolverse el conflicto antes de diciembre, millones de familias podrían quedarse sin sus depósitos en las tarjetas EBT, el medio electrónico utilizado para comprar alimentos esenciales.

El temor a una suspensión completa de los beneficios crece a medida que se extiende el cierre gubernamental. Diciembre es un mes crítico para las familias de bajos ingresos, y la incertidumbre sobre cuándo se acreditarán los saldos de SNAP genera preocupación y descontento.

Las fiscales estatales también elevaron la voz. La procuradora general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, acusó al Gobierno de no hacer lo suficiente:

“La administración Trump tiene los medios para financiar este programa en su totalidad, y su decisión de no hacerlo dejará a millones de estadounidenses con hambre”, advirtió en un comunicado conjunto con otros funcionarios demócratas.

El programa WIC también recibe asistencia extra: quiénes acceden

Además del SNAP, el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) también recibió un refuerzo de 450 millones de dólares en fondos de emergencia. Este programa es clave para garantizar la alimentación saludable de madres y niños en situación de vulnerabilidad.

Según un funcionario de la administración, el objetivo es “mantener la estabilidad nutricional” mientras se negocia el presupuesto federal.