El Internal Revenue Service (IRS) confirmó la fecha de fin de la temporada fiscal 2026 y anticipó un punto de corte determinante que condiciona el acceso a los reembolsos de impuestos. La advertencia apunta a millones de contribuyentes que esperan recibir su dinero sin demoras. En este nuevo ciclo, el organismo espera procesar un volumen récord de declaraciones, pero también dejó en claro que no todos los trámites tendrán el mismo tratamiento. Cumplir con los tiempos establecidos será clave para evitar revisiones, retrasos o cambios en la prioridad del procesamiento. El IRS fijó como fecha central el 15 de abril de 2026, día en el que finaliza la temporada regular para presentar la declaración y recibir el reembolso sin complicaciones. A partir de ese momento, las presentaciones siguen siendo posibles, pero dejan de tener prioridad. Esto implica que el organismo puede demorar el procesamiento o someter los casos a controles más estrictos antes de liberar cualquier pago. Cuando la declaración se presenta fuera del plazo, el proceso cambia. En general, los contribuyentes pueden enfrentar: No se trata de una pérdida automática del reembolso, pero sí de un escenario menos previsible, donde la devolución puede tardar mucho más en concretarse. Para quienes cumplen con la fecha límite, el IRS mantiene tiempos de respuesta relativamente ágiles. En la mayoría de los casos, los reembolsos se emiten en menos de 21 días. Este plazo depende principalmente de que la declaración no tenga errores y de que se utilicen herramientas digitales. La presentación electrónica y el depósito directo siguen siendo los métodos más recomendados para acelerar el proceso. En situaciones donde se reclaman beneficios como el Earned Income Tax Credit (EITC) o el Additional Child Tax Credit (ACTC), los tiempos pueden variar. Estos casos requieren validaciones adicionales, por lo que los pagos suelen liberarse a partir de marzo, incluso si la declaración se presentó temprano. El IRS insiste en la importancia de presentar la declaración dentro del plazo y utilizar canales digitales. También recomienda verificar cuidadosamente los datos antes de enviar el formulario para evitar revisiones innecesarias. En un contexto donde el organismo avanza hacia procesos más automatizados y controles más estrictos, cumplir con la fecha límite se volvió clave para recibir el dinero sin demoras ni complicaciones.