El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclaró que no todos los ciudadanos y extranjeros están obligados a presentar la declaración de impuestos cada año. Para el período fiscal 2026, el organismo detalló qué contribuyentes pueden quedar exentos según sus ingresos, edad y situación personal. El IRS evalúa varios criterios para definir la obligación. Estos incluyen: El IRS establece que la obligación de presentar depende principalmente del nivel de ingresos. En general, no deberán presentar la declaración quienes: Aunque no sea obligatorio, el IRS recomienda presentar la declaración en algunas situaciones: