El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes con deudas fiscales pueden acceder a una segunda oportunidad para evitar embargos si regularizan su situación a tiempo. A través de distintos mecanismos, el organismo permite frenar acciones de cobro mientras se gestiona una solución. El IRS ofrece alternativas para evitar medidas como el embargo de cuentas, salarios o bienes. Entre las principales opciones se encuentran: Cuando el contribuyente gestiona correctamente alguna de estas opciones: