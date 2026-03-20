El Servicio de Impuestos Internos (IRS) podrá avanzar con controles más estrictos que impactan tanto a ciudadanos como a extranjeros en Estados Unidos, especialmente en operaciones en efectivo que superen ciertos montos. En este contexto, crece la atención sobre los retiros en cajeros automáticos y el seguimiento que pueden activar dentro del sistema financiero. Estas medidas no implican visitas automáticas a todos los hogares, pero sí refuerzan los mecanismos de control que permiten identificar movimientos inusuales y escalar investigaciones en casos específicos, en base a reportes obligatorios que realizan los bancos bajo normativas federales. El punto clave está en la Bank Secrecy Act (BSA), también conocida como Ley de Secreto Bancario, que establece que las instituciones financieras deben reportar ciertos movimientos en efectivo. En particular, se activa un umbral relevante: Este tipo de transacciones no implica automáticamente una sanción, pero sí genera registros obligatorios que pueden ser revisados por las autoridades. Las entidades financieras están obligadas a: Estos datos se envían a organismos como el Departamento del Tesoro, que puede compartir la información con otras agencias, incluido el IRS. Las visitas domiciliarias no son el primer paso, pero pueden ocurrir en casos donde una investigación escala. En general, el proceso sigue este esquema: Solo en situaciones más complejas, donde existan indicios claros de irregularidades, las autoridades pueden avanzar con auditorías más profundas que incluyan contacto directo con el contribuyente. El sistema no penaliza el uso de efectivo en sí, pero sí exige transparencia en el origen y destino de los fondos. Para reducir riesgos, se recomienda: Tanto ciudadanos como extranjeros están sujetos a estas normas si operan dentro del sistema financiero estadounidense.