La Administración del Seguro Social (SSA) dio a conocer a través de su sitio web oficial cuál es la edad plena de jubilación que rige para quienes en 2026 se vuelvan elegibles para solicitar sus ingresos por retiro del Seguro Social. En ese sentido, el organismo gubernamental encargado de velar por la seguridad social en el país dio a conocer cuánto tendrán que aguardar estas personas para poder solicitar los beneficios sin reducciones y poder así cobrar el 100% de su dinero. Los beneficios del Seguro Social para jubilación pueden ser reclamados una vez se cumplan los 62 años de edad, siempre y cuando se hayan acumulado en el historial de trabajo la cantidad de créditos necesarios. De acuerdo con SSA, todos los solicitantes deben haber laborado un mínimo de 10 años para reunir el mínimo de 40 créditos requeridos para solicitar la prestación. Sin embargo, el período laboral para alcanzar este número depende de cada situación personal y de las ganancias anuales. En ese sentido, si bien al alcanzar los 62 es posible reclamar, en estos casos se recibirá una prestación reducida aproximadamente en un 0.5% por cada mes que se solicitó dinero antes de alcanzar la edad plena. No obstante, quienes en 2026 alcancen sus 62 años y esperen hasta los 67 para reclamar, podrán cobrar la totalidad de su dinero sin descuentos de jubilación anticipada. Esto ocurrirá en 2031. De acuerdo con SSA, el beneficio máximo de jubilación puede cobrarse si se aguarda a cumplir los 70 años para solicitar la prestación, que desde la edad plena en adelante incrementará año tras año dependiendo de cuándo se reclame, llegando a su tope más alto al alcanzar esta edad.