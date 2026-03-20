El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla a los contribuyentes en su sitio web oficial cuáles son las medidas que pueden tomarse y afectar la tramitación de un pasaporte estadounidense cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias. Bajo la Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST) o Ley de Reparación del Transporte Terrestre de los Estados Unidos de 2015 se demanda al IRS la notificación al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que tengan una deuda tributaria gravemente morosa pendiente. En estas situaciones, las autoridades se verán obligadas a revocar la tenencia o denegar la emisión o renovación del pasaporte del contribuyente. IRS envía a los contribuyentes el aviso CP508C por correo postal a la última dirección conocida en el momento en el que se certifique sobre esta deuda al Departamento de Estado. Para el año fiscal 2025, una deuda tributaria gravemente morosa es aquella que supera los 64,000 dólares. En estos casos, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará el pasaporte del contribuyente e incluso puede revocar uno vigente. En caso de que un contribuyente con una deuda de este tipo solicite un pasaporte nuevo o intenta renovar el suyo vigente, el Departamento de Estado emitirá una carta al contribuyente y conservará la solicitud del trámite durante 90 días. “Si el contribuyente no hace acuerdos satisfactorios de pago con el IRS dentro de los 90 días de la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, el Departamento de Estado denegará y cerrará su solicitud”. Cuando la certificación de deudor moroso se revierta, IRS enviará un aviso CP5086 al contribuyente y notificará al Departamento de Estado dentro de los 30 días posteriores para constatar que ya está en condiciones de gestionar un pasaporte.