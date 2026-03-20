El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un depósito de dinero de más de 50,000 dólares para muchos ciudadanos elegibles. El pago de alto valor corresponde a una serie de programas federales que brindan asistencia económica para las personas mayores a 60 años. El cálculo surge de los pagos mensuales del Seguro Social para quienes acceden al beneficio máximo de jubilación a la edad plena, sumados al ingreso anual que puede representar el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario. La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) fijó para 2026 un beneficio máximo de jubilación de 4,152 dólares por mes para quien se retire a los 67 años. Llevado a 12 meses, ese ingreso anual alcanza los 49,824 dólares. A esa cifra puede sumarse el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario. En 2026, el máximo federal de SSI para una persona elegible es de 994 dólares por mes, lo que equivale a 11,928 dólares al año. La SSA señala que el SSI está destinado a personas con ingresos y recursos limitados. Además, deben tener 65 años o más, o una discapacidad, o ceguera, y cumplir las reglas de ciudadanía o presencia legal admitida en Estados Unidos. Entre los requisitos principales para acceder al SSI figuran los siguientes La SSA también establece un límite de 2.000 dólares en recursos contables para una persona y de 3.000 dólares para una pareja.