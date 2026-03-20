Estados Unidos ya aplica controles más estrictos sobre la documentación de viaje y puede impedir la salida del país a quienes no renueven el pasaporte a tiempo. La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros que necesiten este documento para viajar. Tener el pasaporte vencido, dañado o con datos inconsistentes puede derivar en un bloqueo inmediato al momento de intentar salir del país. Las autoridades no permiten excepciones si el documento no cumple con los requisitos vigentes. No podrán viajar quienes no tengan un pasaporte válido al momento de salir del país. Esto incluye tanto a ciudadanos como a extranjeros que dependan de este documento para cruzar la frontera. Las autoridades pueden bloquear la salida en situaciones como pasaportes vencidos, documentos deteriorados o reportados como perdidos, así como también cuando los datos personales no coinciden y no hay respaldo legal que lo justifique. Además, quienes intenten renovar el documento pero no cumplan con los requisitos establecidos deberán iniciar un trámite nuevo. Esto puede generar demoras que afecten directamente la posibilidad de viajar en la fecha prevista. El proceso de renovación debe completarse correctamente para garantizar que el documento sea válido al momento del viaje y evitar rechazos. Pasos clave para renovar el pasaporte: El trámite puede tardar varias semanas y el sistema puede demorar en actualizar el estado de la solicitud. En casos urgentes, es necesario gestionar un turno en una agencia oficial.