Miles de contribuyentes recibirán notificaciones oficiales antes de que avancen procesos de cobro con medidas cautelares.

Confirmado por el Gobierno | Los ciudadanos que no superen estos topes no deberán declarar renta ni pagar impuestos en 2026

La Secretaría de Hacienda de Bogotá confirmó el inicio de una nueva fase de cobro dirigida a 151.270 contribuyentes que mantienen obligaciones tributarias en mora correspondientes a vigencias anteriores a 2025. La entidad enviará notificaciones por WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto y correspondencia física, con el propósito de que los ciudadanos regularicen su situación antes de que se apliquen medidas como el embargo de cuentas bancarias, vehículos y otros bienes contempladas dentro del proceso de cobro.

El Distrito explicó que esta estrategia busca recuperar una cartera superior a 147.000 millones de pesos, al tiempo que ofrece alternativas para que los contribuyentes paguen sus obligaciones o acuerden facilidades de pago antes de que los procesos administrativos avancen.

¿Por qué la Alcaldía de Bogotá está enviando mensajes por WhatsApp a los contribuyentes?

La Secretaría de Hacienda utilizará distintos canales oficiales para contactar a quienes presentan deudas tributarias. Entre ellos se encuentran el WhatsApp, los correos electrónicos, los mensajes de texto y las comunicaciones físicas enviadas a las direcciones registradas.

El objetivo es que las personas conozcan el estado de sus obligaciones, consulten el monto adeudado y puedan realizar el pago mediante la plataforma Pagos Bogotá o solicitar un acuerdo de pago que les permita normalizar su situación tributaria.

Las autoridades distritales aclararon que estas comunicaciones hacen parte del procedimiento previo a la ejecución de medidas de cobro más severas.

El Gobierno embarga las cuentas bancarias, vehículos y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que no respondieron WhatsApp.

¿Qué pasa si un contribuyente no responde las notificaciones de Hacienda Bogotá?

Cuando un contribuyente ignora de manera reiterada las comunicaciones oficiales y no atiende las obligaciones pendientes, el proceso de cobro continúa conforme a la normativa tributaria vigente.

En esta etapa, la Administración puede adelantar actuaciones que incluyen el embargo de cuentas bancarias, vehículos y otros bienes, con el fin de garantizar el recaudo de las obligaciones pendientes.

Por ese motivo, la Secretaría de Hacienda recomendó atender oportunamente cualquier comunicación oficial y verificar si existen impuestos pendientes antes de que el proceso avance hacia medidas cautelares.

Listado completo: ¿qué impuestos están siendo cobrados por la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

La campaña está dirigida tanto a personas naturales como jurídicas con obligaciones pendientes por diferentes conceptos tributarios.

Entre los impuestos y obligaciones incluidos se encuentran:

Impuesto Predial.

Impuesto sobre Vehículos.

Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

ReteICA.

Delineación Urbana.

Sanciones tributarias.

Impuestos relacionados con azar y espectáculos.

Información exógena.

Publicidad exterior, entre otros conceptos.

Según la Secretaría de Hacienda, los mayores valores pendientes corresponden al impuesto sobre vehículos, con más de 65.592 millones de pesos, seguido por el impuesto predial, con 44.952 millones de pesos, y el ICA, cuya cartera supera los 24.152 millones de pesos.

¿Cómo evitar el embargo de cuentas bancarias y bienes en Bogotá?

Los contribuyentes que reciban una comunicación oficial pueden consultar el estado de sus obligaciones y realizar el pago a través de los canales autorizados por la Secretaría de Hacienda.

Quienes no puedan cancelar la totalidad de la deuda también tienen la posibilidad de solicitar facilidades o acuerdos de pago, mecanismo que permite ponerse al día y evitar que continúe el proceso de cobro, además del incremento de intereses.

La entidad recordó que cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias contribuye al financiamiento de obras públicas, programas sociales, infraestructura y servicios para la ciudad.

¿Cómo identificar si un mensaje de Hacienda Bogotá es verdadero?

Ante el incremento de intentos de fraude mediante mensajes y enlaces falsos, la Secretaría de Hacienda hizo un llamado a verificar cuidadosamente cualquier comunicación recibida.

La entidad reiteró que nunca solicita consignaciones a cuentas personales ni pagos por medios no autorizados. Además, todas las comunicaciones oficiales incluyen mecanismos para comprobar su autenticidad, entre ellos un código QR de validación.

Los ciudadanos que tengan dudas también pueden recibir orientación a través de NovHA, el asistente virtual de Hacienda Bogotá disponible por WhatsApp, donde es posible resolver inquietudes relacionadas con obligaciones tributarias y procesos de pago.

¿Quiénes deben revisar si tienen obligaciones pendientes con Bogotá?

La campaña de cobro está dirigida a quienes mantienen obligaciones tributarias correspondientes a años anteriores a 2025 y todavía no han regularizado su situación con el Distrito.

La Secretaría de Hacienda insistió en que atender las notificaciones oficiales de manera oportuna permite evitar procesos de embargo, reducir el impacto de los intereses por mora y acceder a mecanismos que facilitan el pago de las obligaciones pendientes antes de que se adopten medidas administrativas más estrictas.