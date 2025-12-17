A mediados de octubre de este año terminó de entrar en vigencia la normativa Sección 221 (g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que solicita a ciudadanos de determinados países que busquen ingresar a Estados Unidos como turistas el pago de una fianza anticipada para tramitar su visa americana.

En ese sentido, las autoridades detallaron que estos montos, que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 15,000 dólares son completamente reembolsables siempre y cuando los viajeros cumplan con determinados requisitos.

Reembolso de Estados Unidos: quiénes recibirán hasta 15,000 dólares

Estados Unidos impuso el requisito de “fianza de visa” a los países calificados como con altas tasas de overstay, es decir, cuyos ciudadanos se quedaron en el país de manera excesiva al viajar bajo las categorías de visa B1/B2. La regla entró en vigencia de la siguiente manera

Mauritania (desde el 23 de octubre de 2025)

Santo Tomé y Príncipe (desde el 23 de octubre de 2025)

Tanzania (desde el 23 de octubre de 2025)

Gambia (desde el 11 de octubre de 2025)

Malaui (desde el 20 de agosto de 2025)

Zambia (desde el 20 de agosto de 2025)

Así, todos los ciudadanos o nacionales con pasaporte de estas naciones que se consideren elegibles para un visado B1/B2 deben abonar una fianza de 5,000 dólares, 10,000 dólares o 15,000 dólares, según indique en cada caso el oficial consular.

Este dinero sólo será devuelto si se determina que el viajero cumplió con todas las condiciones de su visado sin inconvenientes.

La fianza de visa puede ser devuelta si se cumplen todas las reglas. Fuente: archivo.

Devoluciones paso a paso: cuándo podrán recibirse

“El importe total de la fianza de visa se devolverá si el solicitante cumple todos los términos de su estatus de visa de no inmigrante y la fianza de visado”, indica el Departamento de Estado.

Los términos que deben respetarse están especificados en el Formulario l-352 y en el formulario de fianzas. Así, particularmente el reembolso tendrá lugar cuando

El titular de visado sale de Estados Unidos antes o en la fecha correspondiente

El titular no realiza el viaje

El titular solicita y se niega la admisión en el puerto de entrada

En caso de que el reembolso no pueda realizarse, las autoridades enviarán estos casos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).