El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que las personas que acumulen deudas tributarias podrían ser multadas con grandes sumas de dinero si no regularizan su situación lo antes posible. El organismo siempre notifica cuando decide penalizar, y ese es el momento para comenzar a planificar su pago, ya que acumulará intereses que inflarán el monto y será cada vez más difícil de cancelar. El IRS puede multar de forma automática a las personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Para que se considere una falta, hay varias causas: El valor de la multa puede variar dependiendo del tipo del incumplimiento que haya registrado el IRS. Entre las más comunes se encuentran no presentar la declaración, con lo que se cobra 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso. Puede llegar a ser hasta un 25% del total. En este caso, si pasan más de 60 días impaga, se podrá cobrar una multa mínima de 525 dólares o el 100% del impuesto. Por otro lado, no pagar impuestos a tiempo puede hacer que te llegue una multa del 0,5% mensual sobre la deuda, también con un tope de 25%. Si se combinan ambas faltas, las penalizaciones pueden escalar hasta 47,5% del impuesto total adeudado. En el caso de que recibas una sanción económica del IRS, el organismo te notificará explicando el motivo de la penalización. En ese momento, podrás impugnar la multa si se trata de un error del IRS, si tiene una causa justificada como una enfermedad, desastre o problemas graves, o si cumplías las condiciones para alivio fiscal. En 2026, el IRS comenzó a implementar un mecanismo llamado “First-Time Abatement” que permite descartar las multas a contribuyentes que incumplen por primera vez. El IRS suma intereses hasta que la deuda se paga en su totalidad. La tasa del 2026 para deudas impagas ronda el 7% en el primer trimestre. Estos añadidos crecen y se acumulan mientras la deuda siga activa. Por ello, el IRS incita a los contribuyentes morosos que paguen lo antes posible, ya que mientras más se tarde, más se deberá, aunque no se sumen nuevas multas.