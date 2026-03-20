El avance de una nueva ley en el Congreso de Estados Unidos podría marcar un punto de inflexión en los juicios laborales, al endurecer las condiciones para que trabajadores y jubilados puedan demandar a sus empleadores. La iniciativa apunta directamente a los reclamos vinculados con beneficios laborales y planes de retiro. El proyecto, impulsado por legisladores republicanos, busca modificar el alcance de la normativa federal que regula estos beneficios, con el objetivo de reducir la cantidad de demandas colectivas. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte debate político y legal por su posible impacto en los derechos de los empleados. Aunque todavía no es ley, el texto ya avanzó en comisión y podría afectar a millones de personas en Estados Unidos si finalmente es aprobado. El cambio central apunta a elevar los requisitos para iniciar demandas y limitar el acceso a instancias clave del proceso judicial. El proyecto conocido como ERISA Litigation Reform Act introduce nuevas condiciones para iniciar demandas contra empleadores por la gestión de planes de beneficios laborales, como los de retiro o inversión. Entre los principales cambios propuestos se destacan: Los promotores del proyecto sostienen que existe una “ola creciente” de demandas colectivas sin fundamentos que obligan a las empresas a llegar a acuerdos costosos, incluso cuando los casos no tienen mérito. Según esta postura, cada gasto legal reduce los recursos disponibles para mejorar los planes de retiro o ampliar beneficios laborales. El punto clave de la reforma es que eleva la barrera de entrada al sistema judicial, lo que podría frenar muchos casos antes de que siquiera comiencen. En la práctica, esto implica: Además, un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito ya va en la misma línea, al dificultar que ciertos casos vinculados a pérdidas en inversiones obtengan estatus de acción colectiva. El impacto potencial de esta reforma es amplio, ya que la ley ERISA regula no solo planes de retiro, sino también otros beneficios laborales clave. Entre los posibles afectados se encuentran: Desde la oposición, se advierte que la medida podría limitar el acceso a la justicia, especialmente en casos donde los costos legales hacen inviable una demanda individual. El proyecto aún debe pasar por otras instancias legislativas antes de convertirse en ley. Su tratamiento en el Congreso definirá si estos cambios finalmente se aplican o si quedan en el camino en medio de la disputa política.