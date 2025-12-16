El Crédito Tributario por Hijos (CTC) representa uno de los alivios económicos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) con el objetivo de ofrecer apoyo financiero a millones de familias en todo el país.

En una nueva noticia para el presente año fiscal, el IRS ha confirmado que los contribuyentes elegibles podrán recibir un pago único de hasta USD 1,700 por hijo al completar el formulario 1040.

¿Qué es y cómo opera el Crédito Tributario por Hijos del IRS?

El CTC fue inicialmente establecido con el propósito de disminuir la carga fiscal sobre las familias que tienen dependientes menores de 17 años. Durante la crisis provocada por el COVID-19, este programa cobró una relevancia notable al contribuir a la reducción de la pobreza infantil en el país. De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 48 millones de adultos se benefician en la actualidad de esta asistencia de IRS.

El Crédito Tributario por Hijo es uno de los alivios fiscales más solicitados. Fuente: Archivo.

El IRS reembolsará a familias con hijos: ¿Cuál es el monto esperado?

El IRS ha declarado que las familias tendrán la posibilidad de solicitar el crédito correspondiente al año fiscal 2024, cuya declaración se llevará a cabo en 2025. La cantidad asignada para el pago será de USD 1,700 por cada dependiente que cumpla con los requisitos establecidos.

Formulario necesario para solicitar reembolsos del IRS

Para obtener este pago único, es imperativo que los contribuyentes completen el formulario 1040, el documento esencial para las declaraciones de impuestos. Este procedimiento estará accesible para las familias que cumplan con los criterios establecidos por el IRS. Este proceso es fundamental para garantizar que las familias elegibles puedan recibir el apoyo financiero correspondiente.



