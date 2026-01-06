El Gobierno puede embargar cuentas bancarias y propiedades a quienes no cumplan con un trámite online obligatorio vinculado al pago de la manutención infantil. La medida se activa cuando existen deudas y no se utiliza el sistema oficial para regularizar la situación.

En Texas, la manutención infantil debe pagarse a través de la Oficina del Fiscal General. Si el padre o madre no custodio no paga ni mantiene su caso actualizado en línea, el Estado puede aplicar sanciones y avanzar con embargos.

¿Qué ocurre si no se hace el trámite online y no se paga la manutención infantil?

La falta de trámite y de pago habilita acciones de ejecución. Entre ellas, el embargo sobre cuentas bancarias, propiedades, planes de retiro, seguros, indemnizaciones y otros activos hasta cubrir la deuda acumulada.

Además, pueden aplicarse sanciones administrativas como la suspensión de licencias, la denegación o no renovación del pasaporte y retenciones automáticas sobre distintos bienes.

El Gobierno puede embargar cuentas bancarias y propiedades a quienes no cumplan con un trámite online obligatorio vinculado al pago de la manutención infantil

¿Cómo cumplir el trámite y pagar para evitar embargos?

El pago debe realizarse por los canales oficiales de la Oficina del Fiscal General. La Unidad Estatal de Distribución de Texas, a través del sistema Pago Inteligente, permite pagar online o por teléfono con:

cuentas bancarias

tarjetas de crédito o débito

billeteras digitales

También existen opciones en efectivo y por correo. La acreditación puede demorar hasta siete días .

Cuenta online: para qué sirve

La cuenta online sirve para consultar el historial de pagos, verificar el estado del caso y actualizar los datos de contacto. Mantener el perfil al día y pagar por vías oficiales reduce el riesgo de embargos y otras sanciones.