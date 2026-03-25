El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos informa en su página oficial sobre las repercusiones de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia. Este aviso notifica la intención de embargar una cuenta bancaria si no se responde de manera oportuna. Es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de sus derechos y las posibles consecuencias que pueden derivarse de esta situación. La falta de respuesta puede resultar en acciones que afecten significativamente su situación financiera. En este contexto, el organismo gubernamental subraya la relevancia de actuar con celeridad ante estas notificaciones, ya que, de implementarse la medida, los fondos se congelarán y no se podrán realizar transferencias, retiros de dinero ni utilizar tarjetas de débito asociadas. Es fundamental que los ciudadanos comprendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para evitar inconvenientes financieros que puedan surgir de la falta de respuesta ante dichas notificaciones. Cuando no se responde con celeridad al aviso de intención de embargo para establecer planes alternativos que permitan saldar la deuda, el IRS puede llevar a cabo la penalización. Esta medida se considera oficial desde la fecha y hora en la que se entrega el aviso de embargo. En tal caso, los fondos de la cuenta bancaria se congelan durante 21 días, impidiendo cualquier transferencia, retiro o uso del dinero de cualquier forma. Este período está estipulado por el Código de Impuestos Internos (IRC) para que el contribuyente tenga la oportunidad de cumplir con su obligación de otra manera. Si transcurre este tiempo sin que se hayan alcanzado acuerdos, los fondos de la cuenta serán sustraídos y enviados al IRS para cubrir el pago. Un embargo del IRS, ya sea sobre cuentas bancarias o de otra naturaleza, podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias: En caso de que el embargo se libere por cualquier causa que no sea la primera, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.