El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de ignorar de manera reiterada los avisos de cobro que envía la agencia, pues en estos casos podrían, por ejemplo, embargarse las cuentas bancarias de un contribuyente deudor.

Cuando esta medida se aplica y el deudor es signatario de la cuenta de un familiar que se vio perjudicada por la medida, existe un trámite esencial que debe hacer el pariente perjudicado para lograr que se libere el embargo de sus fondos.

El trámite que deben hacer los familiares de deudores para evitar un embargo

Cuando se aplica un embargo bancario -vigente desde la fecha y hora en la que es entregado- los fondos de la cuenta perjudicada se congelan durante 21 días, siendo este el período para realizar acuerdos alternativos o buscar soluciones que eviten la sustracción final del dinero.

Si la cuenta de la que el deudor es signatario se ve perjudicada por la medida, el familiar deberá comunicarse con el IRS al número que figura en el Formulario 668-A y explicar detalladamente que los fondos son de su patrimonio, no del moroso.

El embargo, respaldado por el Código de Impuestos Internos (IRC), se define como la incautación legal de los bienes de un individuo con el propósito de satisfacer una deuda tributaria pendiente. Foto: Archivo.

En estos casos, puede solicitarse una comprobación documental de que los fondos son efectivamente del familiar.

Es importante destacar que, en situaciones ordinarias, el embargo bancario no perjudica a los fondos depositados después de que se tomó la medida.

Cuándo podría IRS liberar totalmente esta sanción de forma automática

La sanción sobre la cuenta de un contribuyente deudor o el familiar del que es signatario puede eliminarse automáticamente cuando

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que la sanción se libere por cualquier motivo que no sea el primero, es esencial saldar la deuda cuanto antes para evitar que se vuelva a aplicar.