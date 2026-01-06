El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la potestad de llevar a cabo auditorías presenciales a jubilados que no reporten adecuadamente sus ingresos ante el fisco . En ciertos casos, este proceso puede incluir la visita de un agente federal al domicilio, una facultad legal contemplada para auditorías de campo.

El riesgo se incrementa en nueve estados donde los beneficios del Seguro Social y otros ingresos jubilatorios pueden generar impuestos estatales. La falta de un trámite esencial puede activar cruces automáticos de datos y dar lugar a una investigación formal.

Razones por las que el IRS audita a jubilados y envía agentes a su domicilio

El IRS lleva a cabo auditorías cuando identifica diferencias entre la declaración presentada y la información recibida de bancos, fondos de retiro u organismos estatales . Las auditorías presenciales son más comunes en casos de ingresos no reportados o avisos ignorados.

La edad no exime del control fiscal. En caso de que el contribuyente no responda notificaciones previas o mantenga errores reiterados, el organismo tiene la facultad de proceder con una visita para verificar documentación y situación patrimonial.

IRS enfatiza en la importancia de contestar cuanto antes los avisos que envía la agencia. Fuente: archivo.

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo y qué ingresos se deben declarar?

El riesgo incrementa en aquellos estados que gravan los beneficios del Seguro Social, donde se presentan mayores cruces de información fiscal. En la actualidad, son nueve los estados que aplican esta medida:

Colorado

Connecticut

Minnesota

Montana

New Mexico

Rhode Island

Utah

Vermont

West Virginia